बरेली में 140 से ज्यादा मकान-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, जानिए किन इलाकों में होगी कार्रवाई

नोटिस लगने के बाद इलाके में रहने वाले लोगों और दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। कई कारोबारियों का कहना है कि उन्होंने सालों की मेहनत और जमा पूंजी लगाकर अपनी दुकानें खड़ी की हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनका पूरा कारोबार ही उस हिस्से में है, जिसे अतिक्रमण के दायरे में बताया गया है। स्थानीय लोगों की चिंता सिर्फ दुकान टूटने तक सीमित नहीं है। जिन मकानों का हिस्सा सड़क की जद में आ रहा है, उनके सामने परिवार को रहने की समस्या भी खड़ी हो सकती है। लोगों का कहना है कि अगर घर का बड़ा हिस्सा टूटता है तो दोबारा मकान बनाना आसान नहीं होगा।