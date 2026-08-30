‘अगली बार CM के रूप में देखें’, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले- मेरी भी महत्वकांक्षा है कि सीएम बनूं

Deputy CM Keshav Prasad Maurya Latest News:उत्तर प्रदेशके डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका ये वीडियो एक निजी चैनल के साथ बातचीत का है। इंटरव्यू में उनसे मुख्यमंत्री बनने की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला उनका नहीं बल्कि पार्टी का नेतृत्व और विधायक दल करेगा।