दबंगों ने पहले दी खुली चुनौती और फिर की BJP नेता की निर्मम हत्या! सचिन कश्यप हत्याकांड की Inside Story जानिए

BJP Leader Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के बरेली में भाजपा नेता और मणिनाथ मंडल अध्यक्ष सचिन कश्यप की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने उन्हें पहले धमकी दी थी और इसके बाद रेकी कर रास्ते में घेरकर हमला किया। हमले में सचिन कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस और परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।