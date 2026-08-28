Bareilly Stampede: 20 हजार महिलाओं की भीड़, गिफ्ट लेने की होड़ और फिर भगदड़, बरेली के रक्षाबंधन कार्यक्रम में एक की मौत

हादसे में मधु नाम की 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। वह पीलीभीत बाईपास रोड स्थित चंद्रगुप्त पुरम की रहने वाली थीं और पूर्व सैन्यकर्मी भगवान सिंह की पत्नी थीं। परिजनों के मुताबिक, मधु अपने मोहल्ले की कुछ अन्य महिलाओं के साथ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। भीड़ में फंसने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए मिशन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। खास बात यह है कि बरेली क्लब से मिशन अस्पताल की दूरी दो किलोमीटर से भी कम है, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका।