13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

‘सर माफ कर दो, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा’, नाबालिग से दुराचार के मामले में वांछित एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

Police Encounter: बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए।
3 min read
Google source verification

बरेली

image

Harshul Mehra

Aug 13, 2026

wanted arrested after encounter know what is whole case bareilly

नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी गिरफ्तार। फोटो सोर्स-X (@HaiderAli639882)

Police Encounter: बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद वह मौके पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

10 अगस्त को दर्ज हुआ था नाबालिग से दुष्कर्म का केस

पुलिस के अनुसार, नवाबगंज थाने में 10 अगस्त को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पंडरी गांव, बरौर के पास रहने वाले 27 साल के विमलेश कुमार को नामजद किया गया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर आरोप है कि नाबालिग बकरी के लिए चारा लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।

ग्रेम डेम के पास आरोपी के होने की मिली सूचना

पुलिस को 12 अगस्त की रात सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी ग्रेम डेम के पास मौजूद है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक, टीम ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मौके से भागने का प्रयास किया।

पुलिस का दावा- आरोपी ने टीम पर चलाई गोली

पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने भागने के दौरान पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। गोली लगने के बाद आरोपी जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी ने पुलिस से कहा, 'सर माफ कर दो, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा'। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।

आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया। पुलिस के अनुसार, उसके पास से 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी मिला है। इसके अलावा आरोपी के पास से 450 रुपये नकद बरामद किए जाने की भी बात पुलिस ने कही है।

घायल आरोपी को जिला अस्पताल भेजा गया

पैर में गोली लगने के बाद आरोपी को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।

POCSO एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा

पुलिस के अनुसार, विमलेश कुमार नवाबगंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 425/26 में वांछित था। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी

CO नवाबगंज नीलेश मिश्रा के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इसी दौरान मुखबिर से उसके ग्रेम डेम के पास मौजूद होने की जानकारी मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने शुरू की आगे की कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

औरैया में पुलिस मुठभेड़: गोकशी करने वाले को लगी गोली, 25 हजार रुपए का इनाम था घोषित

ये भी पढ़ें
मुठभेड़ में घायल को ले जाती पुलिस, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 11:13 am

Published on:

13 Aug 2026 11:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ‘सर माफ कर दो, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा’, नाबालिग से दुराचार के मामले में वांछित एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के बिशप समेत सात पदाधिकारियों पर बरेली में FIR, अब ये लगे गंभीर आरोप

bareilly
बरेली

100 करोड़ के GST फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन: नेपाल भागा फरजान और मास्टरमाइंड सागर समेत 5 गिरफ्तार, हवाला तक पहुंची जांच

up news
बरेली

पीलीभीत में स्कूल की दीवार भरभराकर टिन शेड पर गिरी, दो शिक्षिकाओं समेत छह बच्चे मलबे में दबे, मची चीख-पुकार

up news
बरेली

बरेली: एंबुलेंस के उपकरण जांचते-जांचते CMO ने चेक कराया अपना शुगर लेवल, 48 आते ही मचा हड़कंप

up news
बरेली

बरेली में उर्स के बीच उलमा का फरमान, त्योहारों पर न लगाएं पाकिस्तानी जैसे झंडे

Urs Bareilly
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.