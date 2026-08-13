‘सर माफ कर दो, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा’, नाबालिग से दुराचार के मामले में वांछित एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

Police Encounter: बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद वह मौके पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।