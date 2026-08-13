‘सर माफ कर दो, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा’, नाबालिग से दुराचार के मामले में वांछित एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी गिरफ्तार। फोटो सोर्स-X (@HaiderAli639882)
Police Encounter: बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद वह मौके पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, नवाबगंज थाने में 10 अगस्त को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पंडरी गांव, बरौर के पास रहने वाले 27 साल के विमलेश कुमार को नामजद किया गया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर आरोप है कि नाबालिग बकरी के लिए चारा लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।
पुलिस को 12 अगस्त की रात सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी ग्रेम डेम के पास मौजूद है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक, टीम ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मौके से भागने का प्रयास किया।
पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने भागने के दौरान पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। गोली लगने के बाद आरोपी जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी ने पुलिस से कहा, 'सर माफ कर दो, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा'। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया। पुलिस के अनुसार, उसके पास से 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी मिला है। इसके अलावा आरोपी के पास से 450 रुपये नकद बरामद किए जाने की भी बात पुलिस ने कही है।
पैर में गोली लगने के बाद आरोपी को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।
पुलिस के अनुसार, विमलेश कुमार नवाबगंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 425/26 में वांछित था। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
CO नवाबगंज नीलेश मिश्रा के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इसी दौरान मुखबिर से उसके ग्रेम डेम के पास मौजूद होने की जानकारी मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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