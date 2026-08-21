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बरेली में 36 कांवड़ियों के जत्थे के साथ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए 3 कांवड़िए

Bareilly Kanwar Yatra: बरेली में हरिद्वार से गोला गोकर्णनाथ जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन कांवड़िए गंभीर घायल हो गए। गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया।
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बरेली

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Ankit Sai

Aug 21, 2026

Bareilly Kanwa

तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए तीन कांवड़िए

Bareilly Kanwar Yatra Accident: हरिद्वार से गोला गोकर्णनाथ जलाभिषेक के लिए पैदल जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर साथियों को घायल देखकर बाकी कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने ट्रक को घेरकर चालक को पकड़ लिया और बरेली-लखनऊ हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया। करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और समझाकर जाम खुलवाया।

पीछे से आया तेज रफ्तार ट्रक

शुक्रवार को शाहजहांपुर के मदनापुर से 36 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से जल लेकर पैदल गोला गोकर्णनाथ जा रहा था। जत्था फतेहगंज पूर्वी इलाके में प्रधान ढाबे के सामने से गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने कांवड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की टक्कर लगते ही जत्थे में अफरा-तफरी मच गई। कुछ कांवड़िया इधर-उधर भागने लगे, जबकि सड़क पर गिरे साथियों को देखकर दूसरे कांवड़िया उनकी मदद के लिए दौड़े।

तीन कांवड़िया गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार हादसे में शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र के रहदेवा निवासी दिनेश सिंह, चंदापुर निवासी रविंद्र और करनपुर पडरी निवासी अनुज गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद तीनों को सड़क पर घायल हालत में देखकर कांवड़ियों में नाराजगी फैल गई। इसी दौरान ट्रक चालक ने मौके से भागने की कोशिश की। कांवड़ियों ने उसे घेरकर पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने हाईवे पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया और वाहनों की आवाजाही रोक दी।

कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

हाईवे जाम होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ संदीप सिंह, तहसीलदार प्रशांत अवस्थी, बिथरीचैनपुर इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा और फतेहगंज पूर्वी इंस्पेक्टर राजकुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पहले घायलों को इलाज के लिए बरेली के अस्पताल भेजा। इसके बाद अधिकारियों ने कांवड़ियों से बातचीत की और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया।

डेढ़ घंटे तक लगा रहा जाम

साथी कांवड़ियों के घायल होने से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर करीब डेढ़ घंटे तक जाम लगाए रखा। इस दौरान बरेली-लखनऊ हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सीओ ने ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद कांवड़ियों ने सड़क खाली कर दी। पुलिस ने वाहनों को कतार में निकालना शुरू कराया।

जत्थे को सुरक्षा के साथ रवाना किया

जाम खुलने के बाद पुलिस ने हाईवे पर यातायात सामान्य कराया। साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। जत्थे में शामिल बाकी कांवड़ियों को भी पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षित गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना किया गया। पुलिस अब हादसे की जांच और ट्रक चालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है।

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Updated on:

21 Aug 2026 12:49 pm

Published on:

21 Aug 2026 12:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में 36 कांवड़ियों के जत्थे के साथ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए 3 कांवड़िए

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