बरेली में 36 कांवड़ियों के जत्थे के साथ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए 3 कांवड़िए

Bareilly Kanwar Yatra Accident: हरिद्वार से गोला गोकर्णनाथ जलाभिषेक के लिए पैदल जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर साथियों को घायल देखकर बाकी कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने ट्रक को घेरकर चालक को पकड़ लिया और बरेली-लखनऊ हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया। करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और समझाकर जाम खुलवाया।