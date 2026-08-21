यूपी में एक साथ 9 IPS अफसरों का ट्रांसफर, जानिए किस अफसर को कहां भेजा गया

2018 बैच के IPS अधिकारी कृष्ण कुमार (केके बिश्नोई) संभल में अपनी सख्त कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहे हैं। नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी। उस समय केके बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई का नेतृत्व करते हुए हालात संभालने की कोशिश की थी। इसके बाद उनकी कार्यशैली को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब सरकार ने उन्हें संभल से हटाकर बिजनौर की जिम्मेदारी दी है। बिजनौर के SP अभिषेक को गोंडा भेजा गया है।