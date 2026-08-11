‘बाहुबली ब्रदर्स’ VS BJP विधायक! जान के खतरे के दावे से गरमाई सुल्तानपुर में सियासत; आखिर क्या है टकराव की वजह

बीजेपी विधायक विनोद सिंह और सोनू-मोनू सिंह के बीच विवाद! फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Bahubali Brothers Vs BJP MLA: उत्तर प्रदेशके सुल्तानपुर की राजनीति में BJP विधायक विनोद सिंह और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत एक बार फिर चर्चा में है। ‘बाहुबली ब्रदर्स’ के नाम से चर्चित सोनू-मोनू सिंह ने BJP विधायक विनोद सिंह पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मोनू सिंह ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी है।
यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह के मुताबिक, 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो सामने आया था। उनका दावा है कि इस ऑडियो में BJP विधायक विनोद सिंह एक महिला से बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं और बातचीत के दौरान उनके तथा उनके भाई सोनू सिंह की हत्या कराने की बात कही जा रही है। मोनू सिंह ने इस कथित ऑडियो को पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें आशंका है कि विधायक विनोद सिंह कभी भी उनके और उनके भाई के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई करा सकते हैं।
मोनू सिंह ने पुलिस से मांग की है कि वायरल ऑडियो की आवाज और उसकी सत्यता की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कथित बातचीत में दोनों भाइयों को लेकर हत्या की साजिश की बात सामने आती है। उनकी मांग है कि जांच के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो बीजेपी विधायक विनोद सिंह के खिलाफ हत्या की साजिश से संबंधित मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
वायरल ऑडियो को लेकर किए जा रहे दावे के मुताबिक, बातचीत में पहले सोनू और मोनू की ओर से किसी हमले का इंतजार करने और उसके बाद उन्हें खत्म करने की बात कही गई है। इसमें दोनों भाइयों को घर तक सीमित रखने और उनके बाहर नहीं निकलने का भी कथित तौर पर जिक्र है। ऑडियो में विधायक के नाम से एक व्यक्ति महिला से यह कहते हुए सुनाई देने का दावा किया जा रहा है कि सोनू-मोनू से उसकी दुश्मनी इसलिए है क्योंकि वे उसकी हत्या करा सकते हैं। इसके बाद दोनों की हत्या कराने के लिए बातचीत किए जाने की बात भी कथित तौर पर सुनाई देने का दावा है। हालांकि, ऑडियो की वास्तविकता और उसमें मौजूद आवाज की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
वायरल ऑडियो को लेकर किए जा रहे दावों में सोनू-मोनू की ठेकेदारी, जमीन की खरीदारी और ब्लॉक से कथित तौर पर मिलने वाले करोड़ों रुपये के स्रोतों को खत्म करने की बात भी शामिल है। इसके अलावा, दोनों भाइयों के 3 भट्ठे बंद कराए जाने का दावा भी ऑडियो से जोड़ा जा रहा है। बातचीत में यह भी कथित तौर पर कहा गया है कि इसके बाद दोनों भाइयों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है। एक अन्य ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही जा रही है। इसमें विधायक के नाम से एक व्यक्ति को एक महिला के पति से बातचीत करते हुए बताया जा रहा है। बातचीत में महिला को फोन करने और उसके फोन नहीं उठाने का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है।
यह पूरा विवाद उस समय और चर्चा में आया जब एक महिला ने सुल्तानपुर सदर से BJP विधायक विनोद सिंह पर यौन शोषण और अपने परिवार के उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। महिला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित ऑडियो में सोनू सिंह और मोनू सिंह की हत्या कराने से जुड़ी बातचीत का दावा किया गया। इसी को आधार बनाकर बाहुबली ब्रदर्स ने BJP विधायक पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है।
वहीं, विधायक विनोद सिंह ने महिला के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वह महिला को जानते तक नहीं हैं और रेप की बात तो दूर है। उन्होंने महिला और उसके पति को फ्रॉड बताया था। विधायक की ओर से 10 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज थाने में महिला और उसके पति के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात भी सामने आई है।
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