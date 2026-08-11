‘बाहुबली ब्रदर्स’ VS BJP विधायक! जान के खतरे के दावे से गरमाई सुल्तानपुर में सियासत; आखिर क्या है टकराव की वजह

वायरल ऑडियो को लेकर किए जा रहे दावों में सोनू-मोनू की ठेकेदारी, जमीन की खरीदारी और ब्लॉक से कथित तौर पर मिलने वाले करोड़ों रुपये के स्रोतों को खत्म करने की बात भी शामिल है। इसके अलावा, दोनों भाइयों के 3 भट्ठे बंद कराए जाने का दावा भी ऑडियो से जोड़ा जा रहा है। बातचीत में यह भी कथित तौर पर कहा गया है कि इसके बाद दोनों भाइयों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है। एक अन्य ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही जा रही है। इसमें विधायक के नाम से एक व्यक्ति को एक महिला के पति से बातचीत करते हुए बताया जा रहा है। बातचीत में महिला को फोन करने और उसके फोन नहीं उठाने का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है।