‘शासन भी मेरा और प्रशासन भी मेरा है’ BJP की महिला नेता ने चौकी में ही जड़ दिया युवक को थप्पड़; सुल्तानपुर का वीडियो वायरल

मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के दौरान वायरल वीडियो सहित अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है।