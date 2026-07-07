CM Yogi Sultanpur Visit: ‘पवित्र अयोध्या की प्रतिष्ठा धूमिल करने का अभियान चला रही सपा’, सुल्तानपुर में CM योगी का अखिलेश पर हमला

CM Yogi Comment on Akhilesh Yadav: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) पर हमला बोला है। सीएम योगी ने सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी पवित्र अयोध्या की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अभियान चला रही है। इस मौके पर सीएम योगी ने सपा पर कई गंभीर आरोप लगाए।