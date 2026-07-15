राहुल गांधी को बड़ी राहत; सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट ने खारिज की निगरानी याचिका, क्या है मामला?

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में दर्ज कराया था। उन्होंने राहुल गांधी पर अमित शाह के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान विजय मिश्र ने 12 मार्च को राहुल गांधी की आवाज का नमूना जांच कराने की मांग की थी, जिसे स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 2 मई को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानतनामा पेश करने और अंतिम बहस आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। विजय मिश्र ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे बुधवार को स्पेशल जज राकेश यादव ने खारिज कर दिया।