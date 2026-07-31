वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट बस सुलतानपुर में डिवाइडर और बिजली के खंभे से टकराई; 12 श्रद्धालु घायल

Sultanpur Bus Accident: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में शुक्रवार (31 जुलाई) की सुबह वाराणसी से अयोध्या जा रही एक क्रूज़र गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:15 बजे वाहन का पिछला टायर अचानक फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। असंतुलित हुई क्रूज़र सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में वाहन में सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए।