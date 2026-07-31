31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुल्तानपुर

वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट बस सुलतानपुर में डिवाइडर और बिजली के खंभे से टकराई; 12 श्रद्धालु घायल

Sultanpur Bus Accident: सुलतानपुर में वाराणसी से अयोध्या जा रही एक क्रूज़र गाड़ी का पिछला टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में 12 श्रद्धालु घायल हुए, जिनमें 5 को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Mohd Danish

Jul 31, 2026

sultanpur bus accident 12 pilgrims injured

Sultanpur Bus Accident

Sultanpur Bus Accident: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में शुक्रवार (31 जुलाई) की सुबह वाराणसी से अयोध्या जा रही एक क्रूज़र गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:15 बजे वाहन का पिछला टायर अचानक फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। असंतुलित हुई क्रूज़र सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में वाहन में सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए।

मध्य प्रदेश के शिवढ़ी निवासी थे सभी यात्री

पुलिस के अनुसार क्रूज़र में चालक सहित कुल 15 लोग सवार थे। सभी यात्री मध्य प्रदेश के शिवढ़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अयोध्या में दर्शन के लिए जा रहे थे। टायर फटने के बाद हुए इस हादसे में वाहन में बैठे लोगों को चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी।

पुलिस ने तुरंत संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम, एम्बुलेंस और चिकित्सक तत्काल मौके पर पहुंच गए। घायलों को बिना देरी किए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी का उपचार शुरू किया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा।

12 घायल सीएचसी पहुंचे, 5 जिला अस्पताल रेफर

हादसे में घायल 12 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 5 घायलों की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य घायलों का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।

एएसपी ने बताया- कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य

अपर पुलिस अधीक्षक वृज नारायण सिंह ने बताया कि 31 जुलाई की सुबह वाराणसी से अयोध्या जा रही क्रूज़र का पिछला टायर फटने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। उन्होंने कहा कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है, किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है और मौके पर कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन का पिछला टायर फटना माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी का असर: अनूपशहर में गंगा उफान पर, घाट और सड़कें जलमग्न

ये भी पढ़ें
bijnor anupshahr ganga water level flood

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 01:10 pm

Published on:

31 Jul 2026 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट बस सुलतानपुर में डिवाइडर और बिजली के खंभे से टकराई; 12 श्रद्धालु घायल

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी को बड़ी राहत; सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट ने खारिज की निगरानी याचिका, क्या है मामला?

Rahul Gandhi
सुल्तानपुर

‘शासन भी मेरा और प्रशासन भी मेरा है’ BJP की महिला नेता ने चौकी में ही जड़ दिया युवक को थप्पड़; सुल्तानपुर का वीडियो वायरल

sultanpur bjp women leader pooja kasaudhan slaps man inside police outpost video viral
सुल्तानपुर

CM Yogi Sultanpur Visit: ‘पवित्र अयोध्या की प्रतिष्ठा धूमिल करने का अभियान चला रही सपा-कांग्रेस’, सुल्तानपुर में CM योगी का अखिलेश पर हमला

CM Yogi Adityanath
सुल्तानपुर

Sultanpur Accident: शादी का कार्यक्रम निपटाकर लौट रहे दो सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत, मां- बाप का रो- रो कर बुरा हाल

Accident
सुल्तानपुर

मशहूर कवि कुमार विश्वास और AAP के पूर्व मंत्रियों को कोर्ट का नोटिस, 15 मई को हाजिर होने के निर्देश

Kumar Vishwas, Satyendar Jain, Somnath Bharti
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.