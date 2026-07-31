वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट बस सुलतानपुर में डिवाइडर और बिजली के खंभे से टकराई; 12 श्रद्धालु घायल

Sultanpur Bus Accident
Sultanpur Bus Accident: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में शुक्रवार (31 जुलाई) की सुबह वाराणसी से अयोध्या जा रही एक क्रूज़र गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:15 बजे वाहन का पिछला टायर अचानक फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। असंतुलित हुई क्रूज़र सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में वाहन में सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार क्रूज़र में चालक सहित कुल 15 लोग सवार थे। सभी यात्री मध्य प्रदेश के शिवढ़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अयोध्या में दर्शन के लिए जा रहे थे। टायर फटने के बाद हुए इस हादसे में वाहन में बैठे लोगों को चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम, एम्बुलेंस और चिकित्सक तत्काल मौके पर पहुंच गए। घायलों को बिना देरी किए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी का उपचार शुरू किया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा।
हादसे में घायल 12 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 5 घायलों की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य घायलों का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।
अपर पुलिस अधीक्षक वृज नारायण सिंह ने बताया कि 31 जुलाई की सुबह वाराणसी से अयोध्या जा रही क्रूज़र का पिछला टायर फटने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। उन्होंने कहा कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है, किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है और मौके पर कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन का पिछला टायर फटना माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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