शिक्षा में प्रकृति और संवेदनशीलता को समझना जरूरी: कोठारी

कोठारी ने कहा कि ईश्वर ने स्त्री को ऐसी शक्ति दी है, जिससे वह स्थूल के साथ सूक्ष्म में भी जीती है। सूक्ष्म में जीना स्त्री की विशेष क्षमता है और आत्मभाव उसकी मूल ताकत है। उन्होंने कहा कि मातृत्व महिला के जीवन का पहला स्वप्न होता है। मां को ही सबसे पहले यह अनुभव होता है कि उसके घर नया मेहमान आने वाला है। यह केवल शरीर से जुड़ी प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति और संवेदना के गहरे संबंध का विषय है।

उन्होंने छोटी बच्चियों में सहज दिखाई देने वाले मातृत्व भाव का उदाहरण देते हुए कहा कि पांच-छह साल की बच्ची अपने एक-दो साल के छोटे भाई को खिलाती है, खाना खिलाती है, नहलाती और सुलाती है। वह मां की तरह व्यवहार करती है। इतनी छोटी उम्र में उसके भीतर यह मातृत्व भाव कहां से आया, इस पर चिंतन होना चाहिए। शिक्षा को ऐसे सवालों से जोड़ने की जरूरत है।