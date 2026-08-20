‘स्त्री : देह से आगे’ विषय पर मंथन, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने समझाए भारतीय परंपरा और संस्कारों के मायने

कोठारी अपने लख़नऊ प्रवास के दौरान गुरुवार को अवध गर्ल्स पीजी कॉलेज में ‘स्त्री : देह से आगे’ विषय पर आयोजित विवेचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यता, वात्सल्य, माधुर्य, पोषण और निर्माण की क्षमता स्त्री के स्वरूप में निहित है। ईश्वर ने स्त्री को ऐसी शक्ति दी है, जो स्थूल के साथ सूक्ष्म में भी जीती है। सूक्ष्म में जीना स्त्री की विशेष क्षमता है और आत्मभाव उसकी मूल ताकत है। मातृत्व का निर्माण महिला के जीवन का पहला स्वप्न होता है। मां को ही सबसे पहले पता चलता है कि घर में नया मेहमान आने वाला है। गर्भस्थ शिशु के शरीर का निर्माण मां के आहार और उसके शरीर से होता है।