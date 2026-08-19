यूपी में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर चलेगा मंथन, आप भी हो सकते हैं शामिल

Gulab Kothari UP Visit: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी उत्तर प्रदेश (यूपी) के पांच दिवसीय प्रवास पर बुधवार को लखनऊ पहुंचे। गुलाब कोठारी 23 अगस्त तक यूपी में रहेंगे। इस दौरान वह लखनऊ और बाराबंकी में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और महिला समूहों की ओर से आयोजित 'स्त्री: देह से आगे' विषय विवेचन कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और प्रबुद्धजनों से संवाद भी करेंगे।