19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

यूपी में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर चलेगा मंथन, आप भी हो सकते हैं शामिल

Gulab Kothari UP Visit: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी यूपी के 5 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ पहुंचे हैं। वह 23 अगस्त तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और महिला समूहों के 'स्त्री: देह से आगे' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

image

Ritesh Singh

Aug 19, 2026

gulab-kothari-patrika-editor-in-chief

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी - फोटो पत्रिका नेटवर्क

Gulab Kothari UP Visit: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी उत्तर प्रदेश (यूपी) के पांच दिवसीय प्रवास पर बुधवार को लखनऊ पहुंचे। गुलाब कोठारी 23 अगस्त तक यूपी में रहेंगे। इस दौरान वह लखनऊ और बाराबंकी में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और महिला समूहों की ओर से आयोजित 'स्त्री: देह से आगे' विषय विवेचन कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और प्रबुद्धजनों से संवाद भी करेंगे।

प्रधान संपादक गुलाब कोठारी गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ के अवध गर्ल्स पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे फिक्की फ्लो (FICCI FLO), लखनऊ चैप्टर की ओर से हज़रतगंज स्थित यूनिवर्सल बुक सेलर्स में आयोजित ‘स्त्री: देह से आगे’ विषयक विमर्श कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देंगे।

21 अगस्त को विद्यार्थियों और प्रबुद्धजनों को करेंगे संबोधित

21 अगस्त को दोपहर 12 बजे वह बाराबंकी स्थित एसआरएम (SRM) यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6 बजे लखनऊ के एसआर (SR) ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे।

विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और महिला समूहों से करेंगे संवाद

22 अगस्त को दोपहर 12 बजे लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में आयोजित समारोह में प्रधान संपादक गुलाब कोठारी अपना उद्बोधन देंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और महिला समूहों से संवाद करेंगे।

कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ें

आप इस यूट्यूब लाइव लिंक पर क्लिक या नीचे दिया क्यूआर (QR) कोड स्कैन कर कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 05:01 pm

Published on:

19 Aug 2026 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर चलेगा मंथन, आप भी हो सकते हैं शामिल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘एक-दो फीसदी लोगों को खुश करने के लिए हुई कार्रवाई’, आजम खान पर ED की रेड पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया

azam khan and akhilesh yadav
लखनऊ

‘सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाजपा में, वहां क्यों नहीं पड़ता छापा?’ आजम खान पर ED की रेड पर भड़के सपा सांसद

Jauhar University ED Raid
लखनऊ

‘सपा के लोग चाहते नहीं कि आजम खान जिन्दा रहें’, योगी के मंत्री ओपी राजभर का ED रेड के बीच बड़ा बयान

azam khan johar university ed raid rajbhar akhilesh yadav
लखनऊ

‘यूनिवर्सिटी बनाने वालों पर RED, असली भ्रष्टाचारियों पर मौन’, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED की कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव

azam khan and akhilesh yadav
लखनऊ

अखिलेश के सीट बंटवारे वाले दावे पर राजभर का पलटवार, बोले- इंडी गठबंधन ठीक से चल नहीं रहा, दूसरों को सीटें बांट रहे हैं

OP Rajbhar and Akhilesh Yadav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.