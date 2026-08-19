‘एक-दो फीसदी लोगों को खुश करने के लिए हुई कार्रवाई’, आजम खान पर ED की रेड पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि बुधवार सुबह ED की अलग-अलग टीमों ने वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके करीबियों के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह बड़ी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्‍ट (PMLA) के तहत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ED की टीमें मुख्य रूप से आजम खान के वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध फंडिंग की गहराई से जांच कर रही हैं। इसी कड़ी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के परिसरों में मौजूद डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। इस छापेमारी का मकसद अपराध से अर्जित आय, वित्तीय रिकॉर्ड और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े अहम दस्तावेज व डिजिटल सबूत जुटाना है।