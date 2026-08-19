2027 चुनाव से पहले मायावती का बड़ा फैसला, सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी नई जिम्मेदारी

मायावती ने बताया कि बसपा ने सर्वसमाज और खासतौर पर ब्राह्मण समाज को फिर से पार्टी से जोड़ने और उन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने इसे साल 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा बताया है। मायावती का कहना है कि विधानसभा स्तर पर ब्राह्मण समाज के लोगों को बसपा का उम्मीदवार बनाए जाने से विरोधी पार्टियों में काफी बेचैनी और चिंता देखने को मिल रही है। उन्होंने अपने समर्थकों और बहुजन समाज के लोगों से अपील की है कि वे विरोधी दलों के सभी हथकंडों से पूरी तरह सजग और सतर्क रहें।