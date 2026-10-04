4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

इमरान मसूद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, बोले- किसी और को लाओ और चुनाव जितवाओ

लखनऊ में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसी और को लाकर चुनाव जितवाकर दिखाया जाए। ओवैसी ने मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की भी बात कही।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 04, 2026

Asaduddin Owaisi

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

लखनऊ में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि इमरान मसूद को ही पार्टी से क्यों जोड़ा जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति को लाकर चुनाव जितवाकर दिखाया जाए, तब पता चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी घुटने टेकने और खुद को वोट बैंक मानने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनके अधिकार मिलने चाहिए।

ओवैसी ने कहा कि देखिए, बात ऐसी है। हम कहते हैं कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। हम कहते हैं कि हम वोट बैंक नहीं हैं। हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हम कहते हैं कि मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए, जाहिर है, जो लोग सच्चाई को नकारते हैं और जो सही है और जो न्याय होना चाहिए, उसे नकारते हैं, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है।

खबर में अपडेट जारी है

यूपी चुनाव से पहले NDA गठबंधन पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा दावा, बोले- सभी सहयोगी दल साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

ये भी पढ़ें
Bhupendra Singh Chaudhary

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 01:34 pm

Published on:

04 Oct 2026 01:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / इमरान मसूद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, बोले- किसी और को लाओ और चुनाव जितवाओ

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश के अयोध्या दौरे पर SP और BJP आमने सामने, केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल बोले- दर्शन करना उनका निजी फैसला

SP Singh Baghel, Rajeev Rai, akhilesh yadav ayodhya visit, BJP, Samajwadi Party, UP News
लखनऊ

‘2027 में गठबंधन सरकार बनाएगी कांग्रेस’, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- महात्मा गांधी के आंदोलन जैसा है राहुल का सत्याग्रह

Aradhana Mishra UP Congress President
लखनऊ

यूपी चुनाव से पहले NDA गठबंधन पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा दावा, बोले- सभी सहयोगी दल साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

Bhupendra Singh Chaudhary
लखनऊ

यूपी में गठबंधन की नई गांठ, साथ रहना तय; सीटों की हिस्सेदारी पर पेच

UP News
लखनऊ

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर राकेश त्रिपाठी का तंज, बोले- ‘लठबंधन’ में बदल गया गठबंधन

बोले- दोनों दल एक-दूसरे पर चला रहे शब्दों के बाण, आपसी बातचीत तक नहीं हो रही (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.