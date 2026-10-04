इमरान मसूद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, बोले- किसी और को लाओ और चुनाव जितवाओ

लखनऊ में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि इमरान मसूद को ही पार्टी से क्यों जोड़ा जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति को लाकर चुनाव जितवाकर दिखाया जाए, तब पता चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी घुटने टेकने और खुद को वोट बैंक मानने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनके अधिकार मिलने चाहिए।