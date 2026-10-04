यूपी चुनाव से पहले NDA गठबंधन पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा दावा, बोले- सभी सहयोगी दल साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

मंत्री ने विपक्ष पर अयोध्या की कथित उपेक्षा को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष अयोध्या की कथित उपेक्षा को लेकर व्याकुल है। वे इस बात से नाखुश हैं कि उनके विरोध के बावजूद भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अयोध्या उनके लिए प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, यह सर्वविदित है। लेकिन भगवान राम के आशीर्वाद से हमें अयोध्या के विकास का अवसर मिला है और हमारी सरकार ने सीएम योगी के नेतृत्व में इस पर काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी चुनावों में जनता भगवान राम का विरोध करने वालों को अवश्य करारा जवाब देगी।