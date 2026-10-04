यूपी चुनाव से पहले NDA गठबंधन पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा दावा, बोले- सभी सहयोगी दल साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी (IANS Photo)
Uttar Pradesh Election 2027:अयोध्या में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे से पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने NDA गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल NDA के सहयोगी हैं और आगे भी सभी दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि गठबंधन के सभी साथी अपने एजेंडे और घोषणापत्र के आधार पर पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार के विकास कार्यों और अयोध्या में हुए विकास का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव के दौरे पर भी प्रतिक्रिया दी।
भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा को कार्यकर्ता आधारित संगठन बताते हुए सरकार के कामकाज को भी चुनावी मुद्दा बताया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता-आधारित संगठन है, और हम केंद्र में 12 साल से और राज्य में 10 सालों से सरकार चला रहे हैं। विकास हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के सामने अपने द्वारा किए गए कार्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सरकार बनाने का अवसर देगी।
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से पहले भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उन्हें आना चाहिए, उन्हें अवश्य आना चाहिए। हालांकि, उनके मन में यह पीड़ा और निराशा है कि उनके विरोध के बावजूद अयोध्या में इतना विकास हुआ है। विकास हर जगह दिखाई देता है। अखिलेश यादव को भी आना चाहिए। हनुमानगढ़ी पास ही है, और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर भी नजदीक ही है। इसलिए, उन्हें अवश्य आना चाहिए।
मंत्री ने विपक्ष पर अयोध्या की कथित उपेक्षा को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष अयोध्या की कथित उपेक्षा को लेकर व्याकुल है। वे इस बात से नाखुश हैं कि उनके विरोध के बावजूद भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अयोध्या उनके लिए प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, यह सर्वविदित है। लेकिन भगवान राम के आशीर्वाद से हमें अयोध्या के विकास का अवसर मिला है और हमारी सरकार ने सीएम योगी के नेतृत्व में इस पर काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी चुनावों में जनता भगवान राम का विरोध करने वालों को अवश्य करारा जवाब देगी।
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