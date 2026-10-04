‘बात सीट की नहीं जीत की है’, गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव बोले- सीटों के बंटवारे से ज्यादा जीतने पर जोर

Uttar Pradesh Politics News:उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि बात इस पर नहीं है कि कितनी सीटें मिलेंगी या कौन सी सीट किसके पास जाएगी, बल्कि मकसद गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह जीत सभी दलों की संयुक्त कोशिश की होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह प्रयास सांप्रदायिकता को फिर सिर न उठाने देने, लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण पर आंच न आने तथा देश का सौहार्द बनाए रखने के लिए है। उन्होंने देश की तरक्की और खुशहाली की बात भी कही।