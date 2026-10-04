भदोही के कालीन की दुनिया में बढ़ी मांग, सीएम योगी बोले- विरासत और विकास के संगम की नई पहचान

Bhadohi Carpet: भदोही के हाथ से बने कालीनों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार कारीगरों के हुनर को विकास, बाजार और नए अवसरों से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का निर्यात पिछले 10 वर्षों में करीब 2.27 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है और प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। इसमें भदोही के कालीन उद्योग का बड़ा योगदान है। सीएम योगी ने कहा कि अब स्थानीय हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ने का काम हो रहा है।