भदोही में 3.2 करोड़ के गांजा संग 4 तस्कर गिरफ्तार, कंटेनर से बरामद हुआ माल, कार से रेकी कर बताते थे रास्ता

थाना कोईरौना पुलिस और स्वाट टीम ने 3 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपए का गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि एक कंटेनर से 604.20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस दौरान एक चार पहिया वाहन को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि भावापुर नहर पुलिया के पास बर्रिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक क्रेटा कार को रोका गया। उसके कुछ देर बाद ही एक कंटेनर वहां पहुंचा और उसकी तलाशी लेने के बाद उसमें से गांजा बरामद हुआ।