वाराणसी से भदोही तक फैला कफ सिरप का कारोबार, 3.57 करोड़ का घोटाला, शातिर ‘बनारसी’ गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच में सामना आया है कि आरोपी 2.57 लाख बोतल न्यू फैंसीडील की तस्करी को लेकर फर्जी कागजात के जरिए क्रय विक्रय दिखाया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस मामले में बड़े स्तर की गड़बड़ी की गई है। पुलिस ने बताया कि इस पूरे माल की अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक थी और फर्जी कागजात के जरिए लेनदेन को वैध दिखाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि असल में इसे अवैध रूप से नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने के रूप में बेचा गया था।