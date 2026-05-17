रात भर जागती रही बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी और बहू, बैरक में 22 महिला कैदियों के साथ बिताई रात

जेल में लेटने के लिए उन्हें दरी और टाट की व्यवस्था दी गई। जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया, 'महिलाओं के लिए जेल में केवल एक बैरक है। दोनों को उसी में रखा गया है। उन्होंने नियमानुसार भोजन किया और अन्य कैदियों से बातचीत की। फिलहाल वे यहीं रहेंगी, बाद में शिफ्टिंग पर विचार किया जाएगा।'