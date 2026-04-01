करोड़ों की ठगी, देशभर में 500 शिकायतें दर्ज, भदोही पुलिस ने 3 को दबोचा, कहीं आप भी तो नहीं थे शिकार

दरअसल, ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के बलीपुर के रहने वाले अमन कुमार बिंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि परिवार में थोड़ी पैसों की दिक्कत थी और इसी के लिए वह लोन लेना चाहते थे। इसी बीच उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उन लोगों ने उनका और उनकी बहन का खाता बैंक में खुलवा दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन लोगों ने बैंक का पासबुक, एटीएम कार्ड और खाते से लिंक मोबाइल नंबर को भी अपने पास रख लिया। पीड़ित अमन ने बताया कि जब उनसे दस्तावेज मांगने लगे तो आरोपियों ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया।