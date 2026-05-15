Former MLA Vijay Mishra: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पूरे परिवार को जेल की सजा, क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पूरे परिवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। भदोही में MP-MLA कोर्ट ने शुक्रवार को धोखाधड़ी केस में ज्ञानपुर सीट से पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा (Former Bahubali MLA Vijay Mishra), उनकी पत्नी और पूर्व MLC रामलली, बेटे विष्णु को 10-10 साल और बहू रूपा मिश्रा को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 6 साल पुराने केस में यह सजा सुनाई है। इसके पहले प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने बीते मंगलवार को 46 साल पुराने हत्या मामले में विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।