भदोही में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने की आत्महया, राइफल से सिर में मारी गोली, वाराणसी से गए थे गांव

जानकारी के मुताबिक, कमरे में जाने के कुछ समय बाद उन्होंने अपने लाइसेंसी राइफल से खुद के सिर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। हालांकि, गोली चलने की आवाज घर में मौजूद नौकरों को सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद जब नौकर खाना लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर सन्न रह गया। अनु सिंह का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। नौकर ने इस घटना की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को दी और आसपास के लोग जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे।