भदोही में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पेट में पल रहा था 8 माह का बच्चा, विदा कराने मायके पहुंचा था पति

परिवार ने बताया कि शनिवार की देर रात सभी लोग खाना खाकर छत पर सोने चले गए और सुबह होते ही परिवार के सभी सदस्य खेत में लगी गेहूं की फसल काटने के लिए निकल गए। इसी दौरान घर से सूचना आई कि किशन देवी की तबीयत खराब है। परिजन जब घर पहुंचे तो पाया कि किशन देवी अचेत अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया।