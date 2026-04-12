12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भदोही

भदोही में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पेट में पल रहा था 8 माह का बच्चा, विदा कराने मायके पहुंचा था पति

दल्लूपुर गांव में रविवार की सुबह एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय विवाहिता गर्भवती थी, जिसकी पहचान किशन देवी के रूप में हुई है

2 min read
Google source verification

भदोही

image

Vijendra Mishra

Apr 12, 2026

jhunjhunu elderly couple suicide swami sehi village surajgarh

फोटो पत्रिका

भदोही: औराई थाना क्षेत्र के दल्लूपुर गांव में रविवार की सुबह एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय विवाहिता गर्भवती थी, जिसकी पहचान किशन देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि किशन के पेट में 8 महीने का बच्चा था।

तीन दिन पहले मुंबई से घर लौटा था पति

जानकारी के मुताबिक, किशन देवी की शादी जौनपुर के रहने वाले अजय बिन्द से हुई थी। विवाह के बाद पति मुंबई में रहकर जीविकोपार्जन करता था, जबकि उसकी पत्नी किशन देवी कुछ महीने पूर्व ही अपने मायके दल्लुपुर गांव में पहुंची थी। परिवार ने बताया कि तीन दिन पहले किशन देवी का पति मुंबई से घर लौटा था और अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए दल्लूपुर गांव आया था।

परिवार ने बताया कि शनिवार की देर रात सभी लोग खाना खाकर छत पर सोने चले गए और सुबह होते ही परिवार के सभी सदस्य खेत में लगी गेहूं की फसल काटने के लिए निकल गए। इसी दौरान घर से सूचना आई कि किशन देवी की तबीयत खराब है। परिजन जब घर पहुंचे तो पाया कि किशन देवी अचेत अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया।

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

परिजनों ने आशंका जताई है कि किशन देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जांच के दौरान डॉक्टर ने भी किशन देवी के गले पर निशान पाया और संभावना जताई कि उसकी मौत संभवत फांसी लगाने से ही हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही और औराई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं साक्ष्य जुटाने को लेकर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला सुसाइड का लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किशन देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि, इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। परिजनों और घर के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Apr 2026 02:38 pm

Published on:

12 Apr 2026 01:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bhadohi / भदोही में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पेट में पल रहा था 8 माह का बच्चा, विदा कराने मायके पहुंचा था पति

बड़ी खबरें

View All

भदोही

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भदोही में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने की आत्महया, राइफल से सिर में मारी गोली, वाराणसी से गए थे गांव

भदोही

चिता पर लेटते ही चलने लगी सांस, चमत्कार देख लोग हैरान, डॉक्टरों ने मृत किया था घोषित

भदोही

₹50 हजार के इनामिया 3 लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, तीनों के पैर में लगी गोली, दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे

भदोही

भदोही में जमीन विवाद युवक की गोली मारकर हत्या; एम्बुलेंस के आगे लेटे मां-बाप, 8 माह की गर्भवती पत्नी बेसुध

मर्डर- प्रतीकात्मक तस्वीर।
भदोही

भदोही नाम विवाद पर मायावती का हमला: बोलीं- नाम बदलना नहीं, नीयत बदलना जरूरी; भाजपा-सपा पर साधा निशाना

mayawati attack bjp sp bhadohi name issue
भदोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.