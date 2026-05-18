औरत बनकर ट्रक चालकों से लूटपाट, चंदौली पुलिस ने गोली मारकर किया लंगड़ा, पूरा गैंग गिरफ्तार

पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका डॉक्टर की देखरेख में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के हैं और कभी औरत और कभी पुरुष के भेष में ही ट्रैक चालकों को रोककर उनके साथ मारपीट और लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने बताया कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बिहार की तरफ भाग निकलते थे। पकड़ा गया आरोपी विक्रम बिहार के मोहनिया का बताया जा रहा है।