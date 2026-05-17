चंदौली में गंगा नदी में कूदा बनारस का युवक, तीन दिन बाद मिला शव, पर्स से मिला लड़की के नाम का पत्र

वहीं, रविवार को महुअरकला गांव के पास एक युवक का शव गंगा नदी में उतराया हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने युवक की शिनाख्त करनी शुरू की। पुलिस ने नीले रंग की पैंट से उसकी पहचान वाराणसी के रहने वाले राम प्रसाद राजभर के रूप में की, जिसके बाद पुलिस ने युवक के परिजनों को इस बारे में सूचित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक पेशे से ट्रक का मैकेनिक था। मौके पर पहुंचे पारिजनों ने बताया कि शुक्रवार की रात युवक घर से चिकन लाने की बात कह कर निकाला था और देर रात तक जब घर वापस नहीं लौटा तो खोज बीन शुरू की गई। वहीं, शव बरामद होने के बाद पुलिस ने उसे बाहर निकलवा कर पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।