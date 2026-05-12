चंदौली साइको किलर पुलिस मुठभेड़ में ढेर, नौकरी से निकाले जाने पर था आक्रोशित, घटना को दिया अंजाम

Psycho Killer Encounter: चंदौली में तीन हत्याएं करने वाला आर्मी से रिटायर की पुलिस के साथ उस समय मुठभेड़ हो गई जब वह सीन रिक्रिएशन के दौरान मौके से भागने का प्रयास किया। उसने एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन लिया और फायरिंग करने लगा, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर और जीआरपी सिपाही को गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीन हत्याएं करने वाले को मार गिराया, जिसके सीने और पेट में दो गोलियां लगीं। घायल सब इंस्पेक्टर और सिपाही को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ रात दरियापुर में हुई है, जहां चंदौली पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए हत्यारोपी को ले गई थी।