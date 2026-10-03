‘सपा में कुर्सी का गंदा खेल’, पूर्व जिलाध्यक्ष राम नगिना साहनी को थप्पड़ मारने पर भड़के संजय निषाद

Sanjay Nishad Gorakhpur SP Ram Nagina Sahani Assault: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार गौतम के नेतृत्व में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के बीच जमकर गाली-गलौज और मारपीट हो गई। एसआईआर और निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में बुलाई गई इस प्रेसवार्ता में महज कुर्सी पर बैठने के विवाद को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष राम नगिना साहनी के साथ अभद्रता की गई और उन पर कथित तौर पर हमला कर दिया गया। सार्वजनिक मंच पर हुई इस हिंसा के बाद प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है।