‘दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे, ऐसा कैसे हो सकता है’, 2 किशोरों की मौत के मामले में बोले पिता! क्या है गोरखपुर केस की Inside Story

पुलिस की जांच में हत्या की कड़ी श्याम से जुड़ने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल हत्या की वजह को लेकर है। आखिर दोनों दोस्तों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया? श्याम ने शिवा की हत्या क्यों की और इसके अगले दिन उसकी खुद की ट्रेन की चपेट में आने से मौत कैसे हुई, इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं। पुलिस दोनों किशोरों की घटना से पहले की गतिविधियों, उनके आपसी संबंधों और दोस्तों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।