Inside Story: ‘पापा और बाबा ने मम्मी और नानी को मार डाला’, डबर मर्डर केस में बड़ी बेटी बोली; क्या बोला आरोपी का भाई?

पुलिस के मुताबिक, घटना सोमवार रात करीब साढ़े 12 बजे की है। मृतकों की पहचान कमला देवी (65) पत्नी-राम खिलाड़ी और उनकी बेटी प्रियंका (40) पत्नी- रुकुम पाल के रूप में हुई है। परिवार के बच्चों के अनुसार, रात में प्रियंका और कमला देवी घर के गेट के पास चारपाई पर सो रही थीं। परिवार के अन्य सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान अचानक शोर सुनाई दिया। बच्चे बाहर आए तो उन्होंने कथित तौर पर अपने पिता और बाबा को दोनों महिलाओं पर हमला करते देखा। बच्चों ने पुलिस को बताया कि पापा और बाबा ने हमारे सामने ही मम्मी और नानी को मार दिया।