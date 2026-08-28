UP Politics: फोन नहीं उठाया तो भड़कीं मंत्री बेबी रानी मौर्य, DM को सुनाई खरी-खोटी; बुके तक लेने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच फोन उठाने को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। एटा में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य जिलाधिकारी अरविंद सिंह पर नाराज हो गईं। मंत्री की नाराजगी उस समय सामने आई। जब डीएम खुद उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। दरअसल, बेबी रानी मौर्य एटा में महिलाओं को निशुल्क आजीवन बस यात्रा की सुविधा देने वाली ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना’ से जुड़े कार्यक्रम में पहुंची थीं। मंत्री के आने को लेकर जिला प्रशासन के कई अधिकारी वहां मौजूद थे। डीएम अरविंद सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मंत्री का बुके देकर स्वागत किया।

बताया जा रहा है कि डीएम को सामने देखते ही मंत्री बेबी रानी मौर्य नाराज हो गईं। उन्होंने डीएम के हाथ से बुके लेने से भी इनकार कर दिया। मंत्री ने उनसे फोन नहीं उठाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि कई बार फोन करने के बावजूद उनसे बात नहीं हो सकी।