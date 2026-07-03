UP: चीखों से गूंज उठा हादसे का मंजर, सड़क पर बिखरे शवों के टुकड़े देख कांप उठे लोग! दुर्घटना में 5 की मौत

5 killed in horrific accident in UP: यूपी में गुरुवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, इस हादसे में 12 लोग घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झुक रहे हैं। दुर्घटना एटाजिले के बागवाला थाना क्षेत्र में मऊ गांव के पास उस समय हुआ, जब खराब होकर सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए । हादसे के बाद मौके पर यात्रियों की चीख-पुकार मच गई।