मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा! हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया, 1 की मौत 7 झुलसे

पुलिस के अनुसार यह दर्दनाक हादसा रात करीब साढ़े तीन बजे उस समय हुआ जब मुहर्रम का जुलूस पुरानी तहसील के पास से गुजर रहा था। रास्ते में बिजली के तार काफी नीचे झूल रहे थे। जुलूस में शामिल कुछ लोग डंडों के सहारे इन तारों को ऊपर उठाकर ताजिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन से ताजिया का ऊपरी हिस्सा टकरा गया। तार से संपर्क होते ही जोरदार धमाका हुआ और पूरे ताजिये में करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से ताजिया उठा रहे लोग बुरी तरह झुलस कर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई।