Lucknow Fire Incident Update: कोचिंग सेंटर अग्निकांड में LDA उपाध्यक्ष ने मानी लापरवाही, बोले- 2016 में ही गिरनी थी इमारत!

लखनऊ अग्निकांड की शुरुआती जांच और सामने आए दस्तावेजों ने कई सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), शिक्षा विभाग, बिजली विभाग और दमकल विभाग की कार्यशैली सीधे तौर पर जांच के घेरे में आ गई है। जब इस इमारत का नक्शा केवल आवासीय उपयोग के लिए पास किया गया था तो इसके अंदर धड़ल्ले से व्यावसायिक गतिविधियां क्यों और कैसे चलाई जा रही थीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक आवासीय भवन में कमर्शियल गतिविधियों की इजाजत किसने दी और ये जिम्मेदार विभाग इतने सालों तक आंखें मूंदे क्यों बैठे रहे?