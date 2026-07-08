अमेरिका ने भेजा अलर्ट, फिर एटा पुलिस ने मासूम बच्ची का ‘डीपफेक’ वीडियो बनाने वाले शातिर को दबोचा, सिर्फ एक गलती से पकड़ा गया अपराधी

Etah Police Arrested the Criminal: एटा जिले में जलेसर थाना क्षेत्र से स्थानीय पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की संयुक्त टीम ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े ऑनलाइन अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पकड़े गए शातिर के पास से CSEAM (Child Sexual Exploitation and Abuse Material) मिला है।