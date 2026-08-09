एटा में दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस और ऑटो में टक्कर, महिला सहित दो की मौत, पांच घायल

Bus And Auto collision: एटा में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार बस में ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और वह पलट गया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों को निकलने का प्रयास किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दो की मृत्यु हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रोडवेज बस ने ऑटो को टक्कर मारी है। दो लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई, अन्य पांच घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना जैथरा थाना क्षेत्र का है।