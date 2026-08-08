औरैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हादसा: झांसी से बरेली जा रही कार डंपर से टकराई, दो की मौत, तीन घायल

Bundelkhand Expressway Road Accident: औरैया स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार खड़े डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिसमें बैठी पांच सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। क्षेत्राधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घटना है‌। कार बरेली जा रही थी जो खड़े डंपर से टकरा गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला अछल्दा थाना क्षेत्र का है। ‌