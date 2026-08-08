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औरैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हादसा: झांसी से बरेली जा रही कार डंपर से टकराई, दो की मौत, तीन घायल

Bundelkhand Expressway accident: औरैया स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार और डंपर में जबरदस्त टक्कर हो गई। जिसमें झांसी से बरेली जा रहे दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल है। ‌
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औरैया

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Narendra Awasthi

Aug 08, 2026

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- X औरैया पुलिस

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- X औरैया पुलिस

Bundelkhand Expressway Road Accident: औरैया स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार खड़े डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिसमें बैठी पांच सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। क्षेत्राधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घटना है‌। कार बरेली जा रही थी जो खड़े डंपर से टकरा गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला अछल्दा थाना क्षेत्र का है। ‌

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार और डंपर में टक्कर

उत्तर प्रदेश के औरैया के अछल्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 277 पर दुर्घटना हो गया। झांसी से बरेली जा रही स्विफ्ट डिजायर खड़े डंपर से टकरा गई। जिसमें बैठे मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद जमाल सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी अछल्दा थाना पुलिस को दी गई।

घायलों को सैफई में भर्ती कराया गया

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कार में फंसे पांच सवारों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से सैफई मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। जहां डॉक्टर ने मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद जमाल को मृत घोषित कर दिया है।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी बिधूना?

क्षेत्राधिकारी बिधूना ने बताया कि अछल्दाथाना पुलिस को जानकारी मिली कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार और डंपर में टक्कर हो गई है। सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में जानकारी मिली कि कार सवार झांसी से बरेली की ओर जा रहे थे। जिसमें पांच लोग सवार थे। जो खड़े डंपर से टकरा गई। जिसमें बैठे सभी लोग घायल हो गए।

सैफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज

सीओ ने बताया कि जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सैफई रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने दो को मृत घोषित कर दिया तीन अन्य का इलाज चल रहा है। मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।

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Updated on:

08 Aug 2026 05:28 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / औरैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हादसा: झांसी से बरेली जा रही कार डंपर से टकराई, दो की मौत, तीन घायल

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