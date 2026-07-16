औरैया में फेसबुक लाइव के बाद डॉक्टर के नदी में छलांग लगाने का मामला: नहीं मिली डेड बॉडी, सर्च अभियान जारी

Auraiya Doctor commits suicide: औरैया में प्राइवेट हॉस्पिटल में के डॉक्टर ने यमुना नदी के पुल पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और छलांग लगा दी। इसके पहले उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या के कारण की जानकारी दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ अस्पताल में मारपीट की गई। इस संबंध में होने में शिकायत की लेकिन थाना प्रभारी न्याय देने की जगह समझौता करने का दबाव बनाने लगे। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। एनडीआरफ और स्थानीय गोताखोरों को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण सर्च अभियान में दिक्कत आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। ‌