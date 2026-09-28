यूपी में अमृत भारत एक्सप्रेस पर पथराव, सो रहे यात्री को सिर में लगी चोट, जांच में जुटी RPF

पथराव की घटना 27 सितंबर की सुबह करीब 3:40 बजे की बताई जा रही है। फैजान ने आरपीएफ को बताया कि वह सीतामढ़ी पहुंचने के बाद इस घटना को लेकर लिखित शिकायत देगा। फिलहाल पथराव करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश विश्वकर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर टीमें आरोपियों की खोजबीन कर रही हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ट्रेन पर पथराव की घटनाएं इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। इस मामले में भी आरपीएफ और जीआरपी की टीमें पत्थर फेंकने वाले की तलाश में जुटी हैं।