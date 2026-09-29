MLC चुनाव में हैट्रिक लगाने वाले ध्रुव कुमार त्रिपाठी को BJP ने बनाया प्रत्याशी, 5 अक्टूबर को करेंगे अपना नामांकन

Dhruv Kumar Tripathi: भाजपा ने मंगलवार को यूपी MLC के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। फैजाबाद-गोरखपुर शिक्षक सीट से ध्रुव कुमार त्रिपाठी को टिकट मिला है। ध्रुव त्रिपाठी मूल रूप से सिद्धार्थनगर जनपद के निवासी हैं और पेशे से शिक्षक हैं। 2026 में उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया और शर्मा गुट ने समर्थन किया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 17 जिलों के जिलाध्यक्षों ने उनका समर्थन किया है। ध्रुव अभी भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। ‌वह इसी सीट से शिक्षक दल( शर्मा गुट) से MLC हैं।