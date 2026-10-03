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गोरखपुर

प्रेस वार्ता के दौरान बेटा मारा थप्पड़, पिता को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला, जानिए पूरा मामला

Samajwadi Party Press Conference: गोरखपुर में शनिवार को समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सी पर बैठने को लेकर हंगामा हो गया। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी और ग्रामीण विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे अंशुमान सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए।
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गोरखपुर

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anoop shukla

Oct 03, 2026

Up news, gorakhpur

पत्रकार वार्ता में मारपीट (सोर्स: अनूप शुक्ला)

Gorakhpur News: गोरखपुर प्रेस क्लब परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष सपा नगीना सहानी के साथ हुई मारपीट की घटना को पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अनुशासनहीनता के मामले में अंशुमान सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और पत्रकारिता जगत में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट, वायरल हो रहा है वीडियो

बताया जा रहा है कि प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसी दौरान अंशुमान सिंह की मौजूदगी में उनके लड़के कमलेश सिंह और विमलेश सिंह द्वारा नगीना सहानी के साथ मारपीट की घटना सामने आई। घटना के दौरान नगीना सहानी को थप्पड़ मारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पार्टी नेतृत्व तक भी इसकी जानकारी पहुंची।

सपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने अंशुमान सिंह को पार्टी से निकाला

वायरल वीडियो में प्रेस क्लब परिसर के भीतर हुए घटनाक्रम को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। घटना को लेकर पत्रकारों और प्रेस क्लब में मौजूद लोगों के बीच भी नाराजगी देखी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संगठनात्मक स्तर पर कार्रवाई की।

पार्टी नेतृत्व की ओर से अंशुमान सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई को अनुशासनहीनता से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। कार्रवाई के बाद संगठन में भी इस घटना को लेकर संदेश गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी से जुड़े लोगों के आचरण को लेकर नेतृत्व गंभीर है।

पत्रकारों के मोबाइल और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

प्रेस क्लब में हुई इस घटना को लेकर पत्रकारों के बीच भी चर्चा बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों के साथ-साथ प्रेस क्लब परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

प्रेस क्लब में हुई इस घटना पर पत्रकार भी नाराज

घटना के बाद प्रेस क्लब परिसर में सुरक्षा, पत्रकारों की गरिमा और प्रेस वार्ता के दौरान अनुशासन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पत्रकारों का कहना है कि प्रेस वार्ता जैसे सार्वजनिक और महत्वपूर्ण मंच पर किसी भी विवाद का हिंसक रूप लेना गंभीर विषय है। वहीं, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद संगठन स्तर पर हुई कार्रवाई ने मामले को और चर्चा में ला दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व की कार्रवाई के बाद अब इस पूरे प्रकरण में आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है। फिलहाल अंशुमान सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने की कार्रवाई के बाद प्रेस क्लब में हुई घटना राजनीतिक और पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

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Updated on:

03 Oct 2026 08:05 pm

Published on:

03 Oct 2026 07:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / प्रेस वार्ता के दौरान बेटा मारा थप्पड़, पिता को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला, जानिए पूरा मामला

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