प्रेस वार्ता के दौरान बेटा मारा थप्पड़, पिता को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला, जानिए पूरा मामला

घटना के बाद प्रेस क्लब परिसर में सुरक्षा, पत्रकारों की गरिमा और प्रेस वार्ता के दौरान अनुशासन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पत्रकारों का कहना है कि प्रेस वार्ता जैसे सार्वजनिक और महत्वपूर्ण मंच पर किसी भी विवाद का हिंसक रूप लेना गंभीर विषय है। वहीं, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद संगठन स्तर पर हुई कार्रवाई ने मामले को और चर्चा में ला दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व की कार्रवाई के बाद अब इस पूरे प्रकरण में आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है। फिलहाल अंशुमान सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने की कार्रवाई के बाद प्रेस क्लब में हुई घटना राजनीतिक और पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में चर्चा का विषय बनी हुई है।