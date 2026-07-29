29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भदोही

भदोही जिले का नाम बदलेगा, अब बनेगा संत रविदास नगर: CM योगी का बड़ा ऐलान

CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की जन्मस्थली पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा ने संत गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बसाए गए जिले का नाम तक हटाने का पाप किया था। अब भदोही को एक बार फिर संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा।
2 min read
Google source verification

भदोही

image

Shaitan Prajapat

Jul 29, 2026

CM Yogi Adityanath

सीएम योगी का बड़ा ऐलान! Image - X/@CMOfficeUP

CM Yogi Adityanath Bhadohi Name Change Announcement: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संत रविदास की जन्मस्थली पर एक बड़ी घोषणा कर दी। सीएम योगी ने कहा कि भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर किया जाएगा। यह ऐलान उन्होंने संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में समरसता संकल्प अभियान शुरू करते हुए किया।

संत रविदास ने हमेशा समाज को दिया जोड़ने का संदेश

मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि संत रविदास की विरासत पूरे प्रदेश और देश की सांस्कृतिक पहचान है। सरकार इसे पूरा सम्मान देगी। संत रविदास ने हमेशा समाज को जोड़ने का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग समाज को बांटने का काम करते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों को मानते हैं।

अंबेडकर के नाम पर बनेगा मेडिकल कॉलेज

योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कन्नौज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने कन्नौज में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया था। अब संत रविदास के नाम पर जिले का नाम बदलकर सही किया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी ने बोला तीखा हमला

इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी तब भदोही जिले का नाम बदलकर सिर्फ भदोही कर दिया गया था। अब हम इसे फिर से संत रविदास नगर बनाने जा रहे हैं। केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के गुंडों ने संत रविदास की जन्मस्थली पर कब्जा कर रखा था। भाजपा सरकार ने उस कब्जे को हटाया और वहां संत की बड़ी प्रतिमा स्थापित की। आज यहां इतना बड़ा और शानदार कार्यक्रम हो रहा है।

विरोधी दल नही करते सनातन संस्कृति और संतों का सम्मान

डिप्टी सीएम ने कहा कि विरोधी दल सनातन संस्कृति और संतों का सम्मान नहीं करते। वे उनके अपमान में लगे रहते हैं। जबकि भाजपा सरकार संतों की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कार्यक्रम में संत रविदास की शिक्षाओं पर जोर दिया गया। समरसता संकल्प अभियान के तहत समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कही गई। CM योगी के इस ऐलान से भदोही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

‘तथ्यों के साथ चुनौती देता हूं’, अखिलेश के स्कूल बंद करने वाले दावों पर भड़के योगी के मंत्री

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav Sandeep Singh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 07:40 pm

Published on:

29 Jul 2026 07:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bhadohi / भदोही जिले का नाम बदलेगा, अब बनेगा संत रविदास नगर: CM योगी का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भदोही

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भदोही में 3.2 करोड़ के गांजा संग 4 तस्कर गिरफ्तार, कंटेनर से बरामद हुआ माल, कार से रेकी कर बताते थे रास्ता

Bhadohi police ganja recovery
भदोही

रात भर जागती रही बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी और बहू, बैरक में 22 महिला कैदियों के साथ बिताई रात

Vijay Mishra
भदोही

Former MLA Vijay Mishra: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पूरे परिवार को जेल की सजा, क्या है मामला?

Former MLA Vijay Mishra
भदोही

Former MLA Vijay Mishra: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उम्रकैद की सजा, 46 साल बाद आया फैसला

Former MLA Vijay Mishra
भदोही

करोड़ों की ठगी, देशभर में 500 शिकायतें दर्ज, भदोही पुलिस ने 3 को दबोचा, कहीं आप भी तो नहीं थे शिकार

भदोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.