भदोही जिले का नाम बदलेगा, अब बनेगा संत रविदास नगर: CM योगी का बड़ा ऐलान

इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी तब भदोही जिले का नाम बदलकर सिर्फ भदोही कर दिया गया था। अब हम इसे फिर से संत रविदास नगर बनाने जा रहे हैं। केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के गुंडों ने संत रविदास की जन्मस्थली पर कब्जा कर रखा था। भाजपा सरकार ने उस कब्जे को हटाया और वहां संत की बड़ी प्रतिमा स्थापित की। आज यहां इतना बड़ा और शानदार कार्यक्रम हो रहा है।