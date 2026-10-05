UP BJP Rajya Sabha Candidates List: भाजपा ने यूपी में चेहरे बदले, अब संगठन और सरकार में बदलाव की बारी

UP BJP Rajya Sabha Candidates List:उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की आठ उम्मीदवारों की सूची ने सिर्फ उच्च सदन के समीकरण नहीं बदले हैं, बल्कि प्रदेश भाजपा के संगठन और योगी सरकार में आने वाले संभावित बदलावों की जमीन भी तैयार कर दी है। पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए किसी भी मौजूदा सदस्य को दोहराने के बजाय प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह सहित संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को आगे किया है। ऐसे में 16 अक्टूबर के राज्यसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि इन नेताओं की मौजूदा जिम्मेदारियों की जगह कौन लेगा।