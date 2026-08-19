अखिलेश के सीट बंटवारे वाले दावे पर राजभर का पलटवार, बोले- इंडी गठबंधन ठीक से चल नहीं रहा, दूसरों को सीटें बांट रहे हैं

गौरतलब है कि हाल ही में अखिलेश यादव ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि भाजपा अपनी हार देखकर और PDA के भारी दबाव के कारण अपने सहयोगी दलों को बिखरने से बचाने के लिए सीटों का फार्मूला तय कर चुकी है। अखिलेश ने यह तक बता दिया था कि जयंत चौधरी की RLD को 73, राजभर की सुभासपा को 39, संजय निषाद की निषाद पार्टी को 31 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल को 19 सीटें मिलने जा रही हैं। आगे अखिलेश ने कहा कि, 'भाजपा सदस्य और उनके साथी' चाटुकारों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और अब वे उन्हें हमेशा के लिए विदा करने के लिए बेताब हैं। जनता, हर एक व्यक्ति, आज घोषणा करता है: हमें भाजपा नहीं चाहिए!