‘जंतर-मंतर पर जितने विरोधी दल गए, वहां उपद्रवी तत्व भी चले गए’, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी द्वारा संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा संसद में चर्चा से पूरी तरह भाग रही है क्योंकि वे असलियत का सामना नहीं करना चाहते। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों के कार्यकाल में प्रदेश में खुलेआम पेपर बिकते थे वे आज पेपर लीक की बात कर रहे हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि उस समय छात्र पैसे देकर पेपर खरीदते थे और अरहर तथा सरसों के खेतों में बैठकर पेपर लिखते थे। इसके बाद वे उसे अपने घर ले जाते थे और अगले दिन अपनी कॉपी परीक्षा केंद्र पर जमा करते थे। राजभर ने कहा कि विपक्ष को पहले अपने शासनकाल में हुई ऐसी घटनाओं का जवाब देना चाहिए।