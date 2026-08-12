12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘जंतर-मंतर पर जितने विरोधी दल गए, वहां उपद्रवी तत्व भी चले गए’, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना

Student Protest Paper Leak: उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने झारखंड और जंतर-मंतर के प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष के दोहरे रवैये पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा है कि, विरोधी दल झारखंड और पंजाब क्यों नहीं जाते।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Aug 12, 2026

OP Rajbhar

OP Rajbhar ने सपा पर किया तीखा कटाक्ष, PC- IANS

Om Prakash Rajbhar Statement: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और जंतर-मंतर पर चल रहे धरने को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि वहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिलीजुली सरकार है इसलिए विपक्षी दल वहां नहीं जाएंगे। इसी तरह पंजाब में भी पेपर लीक की घटनाएं हुईं लेकिन वहां भी कोई विपक्षी नेता सुध लेने नहीं गया।

जंतर-मंतर पर उपद्रवी तत्वों के पहुंचने का आरोप

मंत्री राजभर ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर कहा कि वहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी समेत कई विरोधी दलों के लोग पहुंचे और उन्होंने छात्रों से समर्थन का दावा किया। राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों के नेताओं के साथ ही वहां कई उपद्रवी तत्व भी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल छात्रों के मुद्दे को लेकर इतने ही गंभीर हैं तो उन्हें झारखंड और पंजाब में भी पेपर लीक के मामलों पर आवाज उठानी चाहिए।

'पिछली सरकारों में खुलेआम पेपर बिकते थे'

समाजवादी पार्टी द्वारा संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा संसद में चर्चा से पूरी तरह भाग रही है क्योंकि वे असलियत का सामना नहीं करना चाहते। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों के कार्यकाल में प्रदेश में खुलेआम पेपर बिकते थे वे आज पेपर लीक की बात कर रहे हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि उस समय छात्र पैसे देकर पेपर खरीदते थे और अरहर तथा सरसों के खेतों में बैठकर पेपर लिखते थे। इसके बाद वे उसे अपने घर ले जाते थे और अगले दिन अपनी कॉपी परीक्षा केंद्र पर जमा करते थे। राजभर ने कहा कि विपक्ष को पहले अपने शासनकाल में हुई ऐसी घटनाओं का जवाब देना चाहिए।

छात्रों के मुद्दों पर राजनीति कर रहा विपक्ष

ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की बात करने वाली पार्टियों को सभी राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर समान रूप से आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को संसद में चर्चा से बचने के बजाय सदन में अपनी बात रखनी चाहिए।

युवाओं के मुद्दे पर मुखर विपक्ष- डिंपल यादव

झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष युवाओं से जुड़े हर छोटे-बड़े मुद्दे पर लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। सांसद डिंपल ने साफ कहा कि चाहे वह पेपर लीक का मामला हो या फिर प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला विपक्ष हमेशा छात्रों और युवाओं के हक में मजबूती से खड़ा है।

ब्रजेश पाठक की राहुल गांधी को खुली चुनौती, बोले- गृह मंत्री जवाब देने आ रहे हैं मैदान छोड़कर भागना मत

ये भी पढ़ें
Brajesh Pathak

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

paper leak

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 12:43 pm

Published on:

12 Aug 2026 12:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जंतर-मंतर पर जितने विरोधी दल गए, वहां उपद्रवी तत्व भी चले गए’, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CJP Protest

रिश्वत के ट्रैप से आय से अधिक संपत्ति तक पहुंचा मामला, IRCTC के पूर्व अफसर को 3 साल की सजा

irctc former officer krishna mohan tripathi sentenced to 3 years
लखनऊ

15 अगस्त को मदरसों में झंडा फहराने के आदेश पर भड़के विधायक, बोले- दिलों में बसता है तिरंगा

Madrasa Har Ghar Tiranga
लखनऊ

ब्रजेश पाठक की राहुल गांधी को खुली चुनौती, बोले- गृह मंत्री जवाब देने आ रहे हैं मैदान छोड़कर भागना मत

Brajesh Pathak
लखनऊ

Mission 2027: BJP में संगठन को लेकर बढ़ी हलचल, 8-9 जिलों में नई टीम का इंतजार; दावेदारों की पैरवी तेज

UP BJP News BJP Mission 2027 UP BJP Organization BJP District Team UP BJP District President
लखनऊ

Gen-Z आंदोलनों पर मायावती का बड़ा बयान, भाजपा-कांग्रेस पर लगाया हाईजैक करने का आरोप

छात्रों और Gen-Z के आंदोलनों को लेकर बयान देतीं बसपा प्रमुख मायावती (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.