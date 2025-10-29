स्त्री देह से आगे: स्त्री की ‘दिव्यता’ बहुत बड़ी है, इसे समाज के साथ खुद स्त्री को भी समझना होगा- कोठारी

कोई भी शास्त्र शरीर के लिए नहीं लिखा गया है। जीवन में दो ही हिस्से हैं एक शरीर और एक आत्मा। आत्मा को न पैदा किया जा सकता है ना वो मरता है। शरीर माता-पिता पैदा करते हैं। उसकी एक उम्र है। उस उम्र तक हम उस शरीर में रहते हैं। फिर शरीर क्षीण होता है और हम शरीर बदल लेते हैं। हमारे समाज का जो दर्शन है वो आत्मा है। विज्ञान कहता है कि यूनिवर्स में दो एलिमेंट हैं एक मेटर और एक एनर्जी, तीसरा कोई नहीं। ये कभी खत्म नहीं होते, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। आज विज्ञान ने ये भी स्वीकार किया है कि मेटर एनर्जी और एनर्जी मेटर एक ही तत्व है, जो दो रूप धारण करता है। हम गीता या वेद पढ़ें तो यही दो बात मिलती है। सृष्टि की शुरूआत में इसे ब्रह्म और माया कहते हैं। हमारा दर्शन भी यही कहता है कि अग्नी और सोम दो तत्व हैं लेकिन एक ही हैं। अग्नि गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर ऊप जाता है सोम बन जाता है, वही सोम नीचे आकर अग्नि बन जाता है। ये दोनों मिलकर ही विश्व का निर्माण करते हैं। हर निर्माण में अग्नि और सोम, एनर्जी और मेटल साथ चलते हैं। अग्नि पुरुष है, सत्य है यानी जिसकी आकृति और केंद्र है, जिसकी आकृति और केंद्र नहीं वो रित कहलाती है, जैसे हवा, पानी, प्रकाश इस रित से सृष्टि नहीं सत्य बनता है। सत्य से रित और रित से सत्य बनता है तब आकृति बनती है। जो सबसे पहले आकृति बनती है, तो वही हम प्रारंभिक कहते हैं।