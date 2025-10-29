स्त्री देह से आगे: स्त्री की ‘दिव्यता’ बहुत बड़ी है, इसे समाज के साथ खुद स्त्री को भी समझना होगा- कोठारी

गुलाब कोठारी, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक
MP News: गहन और आध्यात्मिक चिंतन के लिए जाने जाने वाले पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी राजधानी भोपाल में हैं। आज का दिन भी विचारों का मंथन लेकर आया है। मंच पर हैं गुलाब कोठारी और विवेचना का विषय है 'स्त्री देह से आगे।' हमारे समाज को 'स्त्री' शब्द के मूल अर्थ को, शाश्वत स्वरूप को समझना होगा। समाज के समक्ष उनका प्रश्न है समाज को उसे केवल शरीर तक सीमित करके क्यों देखता है? कोठारी की बातों में वही संवेदना है जो भारतीय दर्शन में 'स्त्री' को सृष्टि की मूल चेतना के रूप में स्वीकार करती है। यह विमर्श केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक आत्ममंथन है, सामाजिक सोच, दृष्टि और संतुलन पर गहरी टिप्पणी। राजधानी भोपालके LNCT में शुरू हुआ कार्यक्रम.. देखें LIVE कैसे गुलाब कोठारी अपने शब्दों से स्त्री के अस्तित्व को नया आयाम दे रहे हैं...
11.10 बजे- गुलाब कोठारी का संबोधन
कोई भी शास्त्र शरीर के लिए नहीं लिखा गया है। जीवन में दो ही हिस्से हैं एक शरीर और एक आत्मा। आत्मा को न पैदा किया जा सकता है ना वो मरता है। शरीर माता-पिता पैदा करते हैं। उसकी एक उम्र है। उस उम्र तक हम उस शरीर में रहते हैं। फिर शरीर क्षीण होता है और हम शरीर बदल लेते हैं। हमारे समाज का जो दर्शन है वो आत्मा है। विज्ञान कहता है कि यूनिवर्स में दो एलिमेंट हैं एक मेटर और एक एनर्जी, तीसरा कोई नहीं। ये कभी खत्म नहीं होते, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। आज विज्ञान ने ये भी स्वीकार किया है कि मेटर एनर्जी और एनर्जी मेटर एक ही तत्व है, जो दो रूप धारण करता है। हम गीता या वेद पढ़ें तो यही दो बात मिलती है। सृष्टि की शुरूआत में इसे ब्रह्म और माया कहते हैं। हमारा दर्शन भी यही कहता है कि अग्नी और सोम दो तत्व हैं लेकिन एक ही हैं। अग्नि गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर ऊप जाता है सोम बन जाता है, वही सोम नीचे आकर अग्नि बन जाता है। ये दोनों मिलकर ही विश्व का निर्माण करते हैं। हर निर्माण में अग्नि और सोम, एनर्जी और मेटल साथ चलते हैं। अग्नि पुरुष है, सत्य है यानी जिसकी आकृति और केंद्र है, जिसकी आकृति और केंद्र नहीं वो रित कहलाती है, जैसे हवा, पानी, प्रकाश इस रित से सृष्टि नहीं सत्य बनता है। सत्य से रित और रित से सत्य बनता है तब आकृति बनती है। जो सबसे पहले आकृति बनती है, तो वही हम प्रारंभिक कहते हैं।
यही अर्द्धनारिश्वर है। पुरुष में सोम बहुत कम है और स्त्री में ज्यादा, वहीं दो शरीर हैं, लेकिन एक ही मूल है। इसे व्यवहारिक रूप में देखें तो एक नई दृष्टि दिखती है। पुरुश अग्नि है, उसका शरीर है आकृति है, सभी बीज सोम है, यही सोम पुरुष के भीतर बीज रूप में उपस्थित रहता है। स्त्री बाहर से सोम यानी सौम्य है, लेकिन अंदर से अग्नि है। अग्नि जहां तोड़ता है, सोम वहां जोड़ता है।
स्त्री और पुरुष को हम परिवार में देखें कि उनका पोषण कैसे हो रहा है हमारे परिवार में देखें तो हमारे समाज में क्या हो रहा है, इसे अगले 100 सालों में देखें तो सोचें हमारा समाज आगे क्या होगा? लड़का स्वच्छंद है परिवार में, उसका जो पौरुष रूप नजर आता है, वही पोषित किया जा रहा है, स्त्री का भी सोम्य भाव पोषित होता रहा है, उसके अग्नि यानी पौरुष भाव को पोषण नहीं मिल रहा है। लेकिन आजकल पुरुष के विकास में शरीर ही प्रमुख है लेकिन कन्या का विकास देखें तो वो मां के नियंत्रण में है, सभी के नियंत्रण में बड़ी हो रही है। 6-7 की कन्या भी अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखती नजर आती है। उसकी समझ से आपको अनुभव होगा कि वो एक मातृत्व का ही भाव लेकर पैदा हो रही है। लेकिन उसका दूसरा भाव है कि वो परिवार का एक हिस्सा बन रही है। वो हर रिश्ते, परिवार और समाज को देखते बड़ी हो रही है। ये उसका व्यावहारिक पक्ष है, जो मजबूत रूप से आगे रहा है।
तीसरा उसका निजी पक्ष है कि उसकी शादी होनी है, दूसरे घर जाना है, वो यही सोचकर बड़ी हो रही है कि वो क्यों पैदा हुई है, उसके मन में कहीं ये भी होता है कि उसका वर कैसा हो, परिवार कैसा हो, इसके लिए वो प्रार्थना करती है। उसकी सौम्यता लगातार विकसित होती है, लेकिन पौरुष भाव छिपा रहता है। इसके आगे उसकी सौम्यता बहुत बड़ी हो गई।
एक बड़ा परिवर्तन दोनों के जीवन में आ रहा है, एक समझ कि उनका ध्वनि, शब्द नाद, उनके जीवन का आधार मंत्रों से जुड़े हैं। इनके सहारे उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शरीर में चेतना नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तब जब विवाह का क्षण आता है, तो हमारे यहां दो शरीरों का नहीं बल्कि, दो आत्माओं का विवाह होता है। दोनों आत्माएं अदृश्य हैं, प्राणरूप हैं, हमारी जीवात्मा का स्वरूप भी प्राण का है। और प्राण को जोड़ना है, तो हमें मंत्रों से जोड़ना होगा। हमारे यहां सात जन्मों का विवाह होता है। इस विवाह के सहारे स्त्री का पिता विवाह में साथ बैठता है और मंत्रों के माध्यम से उसका बीज यानी प्राण भाग दूल्हे के साथ जोड़ता है, तब इन दोनों के प्राण जुड़ते हैं।
हमें जीवन को आध्यात्मिक नहीं, बल्कि तत्व के रूप में समझना होगा। कन्या विवाह से पहले अपने शरीर, रिश्ते-नातों के लिए जी रही थी, लेकिन विवाह के बाद उसके शरीर का मोह पिता के घर में छूट गया। अब दो आत्माओं का जीवन शुरू हो रहा है। अब वो ब्रह्म में जी रही है, अब उसके सपने दूसरे हैं। इसके लिए कोई दूसरी किसी शिक्षा से नहीं, बल्कि इसी शिक्षा के साथ सीख पाएंगे। एक मां ही समझ सकती है कि इस घर में एक नई आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। उसकी दिव्यता का एक काम शुरू हो रहा है। ये तो छोटा सा उद्धरम है, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि उसे समझ आने लगा है कि ये नया मेहमान कौन से घर को छोड़कर आया है, ये पहले किस शरीर में था और अब जो मेरे शरीर में आया है, वो क्या गुण लेकर आया है। जो जीवआत्मा मां के शरीर में आया है, वो क्या था पिछले जन्म में। इससे बड़ी दिव्यता क्या होगी कि जो इस बात को समझ ले कि वह किस शरीर से आया है। वो भी बिना शिक्षण के, उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, जिस दिन वह उस घर के दरवाजे में प्रवेश कर लिया। विज्ञान को भी ये पता नहीं।
मां का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो उस आत्मा को जो शरीर नहीं था, उसे इस घर में रहने लायक इंसान बनाना है। ये काम तो कोई देवता नहीं कर पाएंगे। एक आत्मा को पशु-पक्षी की आत्मा को इंसानी स्वभाव में ढालना उसका काम है, मां और संतान के बीच कोई माध्यम नहीं, संवाद में भी नहीं। कैसे उसे ट्रेनिंग मिले कि वो इंसान बन जाए, वहां अंधेरा है, जैसे जहां विष्णु बैठे हैं, ठीक उसी नाभि कमल पर बैठे हैं। ये असंभव लगता है, विज्ञान में भी संस्कार देने की ताकत नहीं है। ये पशुता का भाव नहीं है। शरीर पशु है आत्मा नहीं, चेतना का भाव बाइलॉजिकल बेबी में नहीं है। मां का एक भाव एक स्वरूप है कि उसकी संतान विदेश में है और बीमार है, दुखी है, तो मां को यहां बैठकर पता चल जाएगा। ये वो ताकत है जो एक मां आत्मा को इंसान बनाने की कोशिश कर रही है। मां जो आत्मा है वो ब्रह्म है, ब्रह्म की मां है, उसे जन्म देने वाली है, वो अपनी संतान के लिए उसी आकृति का निर्माण करती है गर्भ है। मां जो अन्न खा रही है, उससे मां का शरीर बन रहा है, उसी अन्न के अंश से मां अपनी संतान का निर्माण कर रही है। ऐसे में ये शरीर ही संतान के लिए मां है। मां शरीर नहीं है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आत्मा को आदमी बनाना है ये बहुत बड़ा काम है, आत्मा को संस्कारित करना है। ये अन्न से नहीं होगा। इसके लिए आत्मा को शरीर से शरीर को आत्मा से जोड़ना पड़ेगा। परा प्रकृति है, जो जीव का निर्माण करेगी जो आत्मा को संस्कारित करेगी, वो मां है। हमें मां को समझना होगा, कि उन्होंने अपनी संतान को संस्कारित कैसे किया? किया या नहीं? सोचें मां उसे संस्कारित न करें, परिवार के संस्कार नहीं दे तो क्या होगा? वो आत्मा अगर पशु की होगी तो वैसा ही रहेगा। सोचें आज इतने अत्याचार, पशुवत क्यों है हमारे समाज में। अगर एक मां आत्मा को संस्कारित नहीं करती समाज को सौंपने से पहले तो वो पशु ही रहेगा। अगर देवत्व संतान में नहीं है, तो उसका देवत्व देश को नहीं मिलेगा। क्यों पूजा होती है हमारे समाज में इसीलिए क्योंकि वो आएगी तो देवता आएंगे, जो समाज को भी देवत्व देंगे।
स्त्री अपने लिए नहीं जीती, दूसरों को लिए जीती है। मां एक पेड़ है, जो फल लगाती है, वो आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। छाया, फल सब कुछ दूसरों के लिए, तो एक मां एक स्त्री साधारण हो ही नहीं सकती। ये तो एक ही भाग है मां का, वो संतान की परवरिश कर रही है, ये भी देखें कि वो पति को भी पुत्र की तरह पालती है, पिता ही पुत्र बनता है, पिता की भी मां और पति की भी मां है, वो माया है ब्रह्म के लिए जन्म लेती है।
घरों में लड़कों में जो स्त्री का हिस्सा है उसका पोषण नहीं होता, लेकिन पत्नी के रूप में स्त्री पति के इस रूप को पोषित करती है और उसे पूर्णता देती है। 50 साल के बाद इस पुरुष को वो मोक्ष का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। वो ब्रह्म को अपने शरीर में आहूत करती है, निर्माण करती है, उसका विकास करती है, और फिर अंत में मोक्ष को उसी की आत्मा के साथ प्राप्त करती है। पूरा जीवन वो दूसरों के लिए जीत जाती है।
लेकिन आज हम जिस बड़ी चिंता है, शिक्षा, करियर और नौकरी की... जो स्त्री के बारे में कुछ नहीं बताती। इसका एक ही निवारण है कि स्त्री अपने देवत्व को समझ ले तो ये देश फिर से ज्ञान का गुरु, विकासशील देश का सपना भी स्त्री ही पूरा कर सकतीहै।
प्रश्न: अर्द्धनारिश्वर में स्त्री और पुरुष के बीच जो धारी होती है, वो दोनों को अलग करती है, आप क्या कहेंगे? अंजना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर
उत्तर: प्रकृति ने ऐसी कोई धारी नहीं है, दोनों के विकास का क्रम बदलेगा, जो मेरी आकृति है उसे स्त्री भाव में लाना होगा, अगर मेरे मन में माधुर्य नहीं आया तो... माधुर्य बढ़ेगा तो उसका रस बढ़ेगा, यही माधुर्य मोक्ष है।
प्रश्न: स्त्री अग्निस्वरूपा है, उसे नौकरी करते हुए समाज से सहयोग नहीं मिल रहा? क्यो?- सुनीता शर्मा
उत्तर- क्यों कि उसकी आत्मा पति की आत्मा के साथ बैठा है, उसका पहला धर्म है परिवार यानि अग्नि, अग्नि को सोम की आवश्कता है, सोम को अग्नी की अगर अग्नि को सोम नहीं मिला तो वो बुझ जाएगी। इसलिए अपना धर्म और कर्तव्य समझें. तो ये समस्या सुलझ जाएगी।
प्रश्न -स्त्री को बढ़ावा देने के बाद भी वो पिंजरे में बंद पक्षी की तरह रहती है, बंधन के बीच सामंजस्य कैसे बैठाएं
ये प्रश्न नई पीढ़ी के मन में भी है, जो बात हम उस शिक्षा के माध्यम से हम नहीं ढूंढ़ पाए, शिक्षा में आत्मा यानी मेरी बात नहीं है, शिक्षा का लक्ष्य केवल पैकेज, शरीर से जुड़े आयाम है, आदमी की चिंता उसमें नहीं है, वो बुद्धि को तीक्ष्ण करती है, लेकिन वो संवेदना नहीं सिखाती, इस पढ़ाई ने संवेदना को छीन लिया है। पुरुष बुद्धि से जीता है, परिवार समाज चलाना है, उसे बुद्धि चाहिए, मां को संवेदना, ममता चाहिए, पढ़ाई स्त्री को स्त्री बनना नहीं सिखाती। जब लड़कियां लड़का बनने लगेंगी तो ब्रह्मांड के संतुलन का क्या होगा। जो महिला संवेदना ममता के लिए जानी जाती है, वो अहंकार के लिए जानी जाएगी। वो संस्कार देती है, वो ब्रह्म ही हर शरीर हर संसार में जन्म ले रहा है। आपकी संतान भविष्य में आपकी ही सबसे बड़ी शत्रु बनकर आएगी।
प्रश्न- दांपत्य का सही अर्थ क्या है?-डॉ. भावना ठाकुर
उत्तर- दांपत्य हमारा तय किया हुआ धर्म नहीं है। कर्म ये है कि ब्रह्म ने माया को अपने विस्तार कर्म के लिए पैदा किया है। गीता को भी हमें साइंस के धरातल पर पढ़ना चाहिए। पुरुष के भीतर जो ब्रह्म है जो बीज है आप उसे खींचकर अपने शरीर में लाती हैं और एक नया ब्रह्म तैयाकर कर समाज को दे रही है। फिर अपने कर्म पूरे करते हुए पति रूपी ब्रह्म को आप वापस ब्रह्म में पहुंचा रही है। इससे बड़ा काम और क्या होगा आपका।
प्रश्न- लालन-पालन में माता-पिता का बड़ी भूमिका है, लेकिन आजकल वो संस्कारों में पिछड़ रहे हैं, हम क्या करें? हमारी तरफ से कहां कमी रह जाती है?
उत्तर- पढ़ाई जीवन जीना, कमाई करना सीखा रही है। लेकिन नौकरी का काम 8 घंटे है। बाकी 16 घंटे की जिंदगी को व्यवस्थित रखने के लिए है। अब इस पढ़ाई ने हमें 24 घंटे का नौकर बना दिया। घर पर मैं वो नहीं था जो पढ़ने गया था। आपने कमाई खर्च कर अपनी संतान को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया। लेकिन जब वो घर आती है, तो एक इंजीनियर एक डॉक्टर आपसे मिलता है, संतान नहीं। संस्कार तो मां ही दे सकती है, जो वो उसे पेट में ही देख सकती है। मां ने जो घड़ा 9 महीने में पकाया, वो आपको जन्म लेने के बाद उसे आप रंग-रोगन, हिंदू-मुसलमान बना सकते हो, लेकिन बदल नहीं सकते।
इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको प्रकृति के साथ बैठकर स्त्री को समझना होगा। स्त्री शब्द शरीर नहीं, मां शरीर नहीं, ये तत्व का नाम है, ये बहुत बड़ी एनर्जी का नाम है। शरीर तो चला जाएगा, लेकिन आप तो उसके बाद भी रहोगे, उसे आपको समझना होगा। इस शरीर के भीतर आपको आत्मा के लिए जीना होगा। आत्मा को समझेंगी तो स्वाभिमान आ जाएगा और आत्मविश्वास अपने आप आएगा। हम सशक्तिकरण पर घमंड करते हैं, कौन सा देवता है, जिसे मां ने जन्म नहीं दिया। इस भूमिका को समझें कि आप देने के लिए पैदा हुई हैं, पढ़ाई उसे लड़का बनाने का ही प्रयास कर रही है। जो तकलीफ महिलाओं के सामने है वो पुरुष के सामने नहीं, लिव इन, अकेले रहने ये किस कारण है, क्योंकि स्त्री आज खुद के अस्तित्व को भूल गई हैं।
आपने जो स्त्री की व्याख्या ऐसी दी है कि मैं समझ गई स्त्री कुछ भी कर सकती है। ऐसी स्त्री व्याख्या के लिए मैं सभी महिलाओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं।
-डॉ. शालिनी सक्सेना
